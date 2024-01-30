Посол Израиля в Кении счел сравнение кризиса в Газе и Холокоста некорректным

Майкл Лотэм заявил, что идеология геноцида не имеет ничего общего с политико-территориальным конфликтом в Газе

НАЙРОБИ, 30 января. /ТАСС/. Посол Израиля в Кении Майкл Лотэм не увидел ничего общего между Холокостом и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Об этом он заявил на мемориальной церемонии в штаб-квартире ООН в Найроби, посвященной годовщине Холокоста.

"Холокост был связан с уничтожением одним народом другого народа... Это была идеология геноцида, и она не имеет ничего общего с политико-территориальным конфликтом (в Газе - прим. ТАСС). Геноцид в Руанде был назван таковым не только из-за количества погибших, но и из-за идеологии, стоящей за ним. Так что я не вижу здесь почвы для сравнений", - сказал он, отвечая на вопрос о паралеллях между конфликтом в секторе Газа и Холокостом.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.