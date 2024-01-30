Сенаторы США представят законопроект, включающий помощь Украине и защиту границ

По данным The Hill, Сенат готов к противостоянию с республиканцами в Палате представителей и намерен одобрить законопроект, несмотря на заверения спикера нижней палаты Майка Джонсона о том, что Палата представителей, вероятнее всего, его не примет

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Законопроект, объединяющий помощь Украине и новые меры пограничного контроля на южной границе США, может быть представлен в Сенате Конгресса на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на помощников сенаторов.

По их словам, законопроект может поступить на рассмотрение верхней палаты законодательного органа США до конца следующей недели, хотя сами законодатели пока официально не называют никаких сроков.

Издание отмечает, что Сенат готов к противостоянию с республиканцами в Палате представителей и намерен одобрить законопроект, несмотря на заверения спикера нижней палаты Майка Джонсона о том, что Палата представителей, вероятнее всего, его не примет. По информации The Hill, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и его союзники убеждены, что, если законопроект получит поддержку верхней палаты, Джонсон окажется под сильным давлением и будет вынужден выдвинуть инициативу на голосование в Палате представителей.

Сенатор от Республиканской партии на анонимных условиях сообщил изданию, что Джонсон может лишиться поста спикера, если вынесет законопроект на голосование. "Я думаю, что это сильно повлияет на Палату представителей, особенно на Джонсона. Решительное выступление [экс-президента США республиканца Дональда Трампа] против этого [законопроекта] ставит его в затруднительное положение", - сказал он. Ранее Трамп, к которому прислушиваются многие республиканцы, выступил против предлагаемых Белым домом и демократами договоренностей.

Республиканцы в Конгрессе увязывают ужесточение контроля на границе США и Мексики с выделением средств на ряд других нужд, включая помощь Украине.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целая группа республиканцев в Палате представителей и Сенате выступала в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.