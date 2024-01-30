30 января, 15:59
Палестино-израильский конфликт

Канада выделит еще $30 млн на оказание гуманитарной помощи палестинцам в Газе

Помощь, в частности, будет осуществляться через фонды ООН и других гуманитарных организаций

ОТТАВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Канады окажут дополнительную гуманитарную помощь в размере 40 млн канадских долларов ($30 млн) жителям сектора Газа. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

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"Канада признает, что с каждым часом растет потребность палестинского гражданского населения в гуманитарной помощи, - сказано в документе. - В связи с этим Канада выделит на эти цели еще 40 млн [канадских] долларов".

Помощь, в частности, будет осуществляться через фонды ООН и других гуманитарных организаций. В общей сложности Оттава на эти цели выделила уже 60 млн канадских долларов ($45 млн). 

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