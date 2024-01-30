Недоотставка Залужного и поиск денег по всей Европе. События вокруг Украины

Несостоявшееся увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которое накануне сначала подтвердили, потом опровергли в Киеве, заставило наблюдателей гадать о причинах, вызвавших скандал, а также говорить о признаках раскола в украинском руководстве.

На этом фоне в Европе пытаются уговорить Венгрию одобрить €50 млрд помощи Украине на экстренном саммите ЕС 1 февраля, а также заняты лихорадочными поисками альтернативных источников финансирования.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход специальной военной операции

Российские военные отразили за сутки по три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях.

На донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России. На всех направлениях, включая южнодонецкое, запорожское и херсонское, противник потерял за сутки более 880 бойцов.

Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиабомбу JDAM производства США. Кроме того, были уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Непокорная Венгрия

Накануне назначенного на 1 февраля экстренного саммита ЕС по вопросу выделения Киеву €50 млрд в Будапеште вновь подтвердили, что готовы снять свое вето в обмен на возобновление мирного процесса.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что Будапешт готов к компромиссу, если решение о предоставлении Украине денег из бюджета ЕС будет ежегодно утверждаться с соблюдением принципа единогласия. Он убежден, в невозможности разрешения конфликта на Украине военным путем и выступает против направления туда вооружений.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркнул, что предложение о выделении ЕС Украине €50 млрд "входит в рамки именно военного решения": "Я его не поддерживаю, и венграм оно тоже не нравится".

В свою очередь высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что переговоры с Венгрией продолжаются, и оценил их как сложные. По словам дипломата, Евросоюз не намерен давить на Венгрию для одобрения помощи Киеву в €50 млрд и пытается достичь единогласного соглашения с участием всех 27 стран сообщества: "У нас нет планов давить на Венгрию так или иначе. Мы хотим достичь соглашения с участием всех 27 стран".

Где Киев возьмет деньги

Украина даже не рассматривает варианты, за счет каких средств производить невоенные выплаты, включая социальные, если ЕС не примет решение о выделении Киеву €50 млрд в течение следующих четырех лет, сообщил газете Politico глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев: "Для нас это критично, потому что от этой помощи зависит своевременность и полнота невоенных расходов".

На этом фоне продолжила развитие тема конфискации активов РФ в Европе и передачи их Украине. Накануне послы Евросоюза в предварительном порядке согласовали предложение Еврокомиссии о переводе доходов от реинвестирования замороженных активов России на отдельный счет для последующей передач этих средств в бюджет ЕС.

Как сообщил на брифинге ЕК Кристиан Виганд, комиссия пока не разработала никакого механизма передачи этих денег Киеву, сроки для его создания не установлены.

В свою очередь как сообщило европейское издание газеты Politico, лидеры ЕС намерены достичь на саммите 1 февраля решения об увеличении еще на €5 млрд объема Европейского фонда мира, который используется для финансирования поставок оружия на Украину.

Путь в никуда

"Абсолютная зацикленность" западных стран на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского - это путь в никуда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

По его словам, Запад и является автором "формулы Зеленского", что подтверждает степень остервенения, с которым англосаксы отстаивают безальтернативность навязываемого ими подхода. Понимая, что начался срыв "проекта Украина", Запад не может остановиться в своей поддержке: "И не только по соображениям престижа, который, они считают, поставили на карту и не могут проиграть, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды".

"Более 60% тех вооружений, которые закупают страны Евросоюза, американского производства. Страны Евросоюза Вашингтон заставляет отдать все, что у них есть, на Украину почти даром, а арсеналы тех стран, которые так поступили, пополняются путем поставок американских вооружений по полной цене".

Несостоявшаяся отставка главкома ВСУ

Разразившийся в понедельник вечером скандал с несостоявшейся отставкой Валерия Залужного показал политическую слабость президента Украины Владимира Зеленского и его неспособность избавиться от неугодного конкурента без разрешения западных кураторов, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В свою очередь сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марк Галеотти отметил на страницах еженедельника The Spectator, что Зеленский мог отказаться от планов заменить Залужного, поняв, что реакция на это решение может оказаться крайне негативной. "О чем там только думали?" - цитирует журналист европейского дипломата Галеотти.

"Как бы там ни было, напряженность в отношениях Зе и За представляется не только реальной, но и серьезно дестабилизирующей политическую обстановку [на Украине]", - считает он.