Посольство США и МВД Украины занялись отбором кадров для руководства Нацполиции

При выборе кандидатов будут учитывать все сферы жизни человека, в том числе его прошлое и репутационные риски

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины вместе с посольством США в Киеве создают систему отбора кадров на руководящие должности в Национальной полиции. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Совместно с посольством США на Украине начали процесс создания системы отбора на руководящие должности в Национальной полиции, - написал Клименко в своем Telegram-канале. - Основной акцент в работе будет сделан на прозрачном и качественном отборе руководителей Нацполиции всех уровней".

По словам Клименко, новая система позволит "осовременить критерии и требования для занятия руководящей должности, четко определить сроки и ответственные органы, которые проведут проверку кандидата". Проверка планируется всеобъемлющая - будут учитываться все сферы жизни человека, его прошлое и репутационные риски.

"У нас нет завышенных ожиданий. Да, мы не изменим кардинально ситуацию за несколько месяцев, но мы уже запустили механизм трансформации", - подчеркнул министр. По его словам, следующей после Нацполиции систему отбора руководителей будет внедрять Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.