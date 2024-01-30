Глава Минфина США посоветовала ЕС утвердить €50 млрд помощи Киеву

Премьер Бельгии Александер Де Кроо обсудил важность поддержки Украины и ее восстановления с министром финансов США Джанет Йеллен

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен посоветовала председательствующей в Совете ЕС Бельгии добиться утверждения Евросоюзом на саммите 1 февраля помощи Киеву на сумму €50 млрд на четыре года. Об этом написал в X премьер Бельгии Александер Де Кроо перед началом рабочей встречи с делегацией бастующих фермеров, готовых заблокировать Брюссель в день саммита из-за падения своего уровня жизни.

"Обсудил важность поддержки Украины и ее восстановления с министром финансов США Джанет Йеллен. Мы говорили о замороженных российских активах и о предстоящем заседании Европейского совета (саммита ЕС - прим. ТАСС), к которому мы работаем над соглашением о разблокировании €50 млрд поддержки. Она посоветовала бельгийскому председательству сделать это", - написал Де Кроо.

Еврокомиссия предложила программу помощи Украине на сумму €50 млрд на период до 2027 год в июне прошлого года, однако она была немедленно отвергнута странами ЕС, поскольку для ее финансирования Брюссель потребовал дополнительных взносов в бюджет сообщества. К настоящему времени Еврокомиссия убедила большинство стран-членов поддержать этот план, а также частично пересмотрела способы его финансирования. По данным источников, часть средств должна быть получена за счет присвоения Евросоюзом доходов от замороженных российских активов.

Принятие этой программы пока продолжает блокировать Венгрия, институты ЕС изучают методы экономического давления на Будапешт, чтобы добиться его согласия.