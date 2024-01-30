Буданов признал продвижение ВС РФ

В частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины признали российские успехи под Авдеевкой

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал успехи Вооруженных сил (ВС) РФ, в частности, под Авдеевкой.

"К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. В конце декабря 2023 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что украинская армия может оставить Авдеевку через 2-3 месяца.

Буданов также признал, что ВСУ еще с ноября прошлого года находятся в обороне. Хотя ранее украинские власти долгое время не признавали провал контрнаступления. Зато с конца прошлого года украинские депутаты призывают, как можно скорее завершить строительство трех линий обороны, а кабмин 19 января выделил рекордную сумму на возведение фортификаций.

В январе украинский политолог Дмитрий Корнейчук отмечал, что Буданов резко сменил риторику о способности украинской армии противостоять РФ. По мнению эксперта, начальник ГУР, ранее убеждавший в возможности ВСУ быстро добиться результатов в наступлении и даже зайти в Крым, начал готовить украинское общество к заморозке конфликта.

Провал наступления ВСУ

Украинская армия с 4 июня прошлого года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. А 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ.