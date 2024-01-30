Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировал 500 радикалов с 7 октября на Западном берегу

Премьер-министр Израиля отметил, что долг страны заключается в победе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан ликвидировала до 500 вооруженных радикалов. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с военнослужащими ЦАХАЛа в поселении Эли на Западном берегу, сообщила канцелярия главы кабмина.

"Мы ведем сражение, от победы в котором не откажемся. Наш долг - добиться победы. Мне представляется, что с начала войны здесь (на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС) ликвидировано полтысячи террористов. И боевая работа продолжается, она проводилась в том числе и сегодня в Дженине", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания, обращенные к военнослужащим.

Во вторник пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские силовики провели рейд в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, который был нацелен на ликвидацию группы палестинских радикалов, планировавших в ближайшее время совершить теракт. По данным пресс-службы, в общей сложности за время военной операции, начавшейся в ответ на нападение вооруженных сторонников ХАМАС на израильскую территорию 7 октября прошлого года, на Западном берегу военными задержаны более 2,9 тыс. разыскиваемых лиц, свыше 1,3 тыс. из них подозревают в связях с радикальным палестинским движением.