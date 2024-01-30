В Палате представителей Конгресса США назвали непроходной сделку по границе и Украине

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США обсуждает неприемлемый вариант пакетных договоренностей по ужесточению контроля над южной американской границей и оказанию дальнейшей помощи Киеву. С таким заявлением выступил на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана).

"В Палате представителей это заведомо непроходной вариант", - сказал он про рассматриваемую сенаторами при участии Белого дома сделку. "<...> Того, что мы видели, того, что, как предполагается, содержится в данном законопроекте, явно недостаточно для обеспечения безопасности на границе [США с Мексикой]", - убежден Джонсон, занимающий третий по значимости пост в американской государственной иерархии. По словам законодателя, он и его однопартийцы-единомышленники в нижней палате Конгресса настаивают на том, чтобы "положить конец катастрофе на границе".

При этом Джонсон утверждал, что республиканцы в Палате представителей не пытаются торпедировать вырабатываемую в Сенате потенциальную пакетную сделку, защищая интересы однопартийца Дональда Трампа, который, по имеющимся данным, намерен сделать едва ли не центральной темой своей избирательной кампании иммиграционный кризис в США. "Это абсурдно", - заявил спикер, комментируя вопрос о Трампе. Последний имеет в настоящее время практически все шансы на то, чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.