В МИД Израиля сообщили, что не прекратят операцию и в случае освобождения всех заложников

Глава ведомства Исраэль Кац сообщил, что война будет идти "пока ХАМАС не будет побеждено как в военном, так и политическом плане"

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Израиль не намерен прекращать операцию в секторе Газа и в случае освобождения всех заложников, которых удерживает [радикальное движение] ХАМАС. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Израиля Исраэль Кац в интервью германской газете Bild.

Отвечая на вопрос, готово ли израильское правительство договариваться о прекращении боевых действий в случае освобождения всех заложников и не добиваясь при этом полного уничтожения ХАМАС, Кац сказал: "Мой ответ - нет". "Мы хотели бы освободить заложников, а это произойдет только при военном давлении в Газе, Хан-Юнисе и во всех других местах, где присутствует ХАМАС, - заявил он. - И другие страны, такие как Египет, должны продолжать оказывать давление на ХАМАС. Но мы не согласимся прекратить войну, пока ХАМАС не будет побеждено как в военном, так и политическом плане".

Цели Израиля

28 января агентство AFP информировало о том, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Во вторник движение ХАМАС подтвердило информацию о получении предложения по сделке с Израилем, выработанного в ходе встречи в Париже.

По словам Каца, в числе представленных мер - предложение о 60-дневном, а не о постоянном прекращении огня в обмен на обмен заложниками. "Правительство приняло решение, что у нас есть две цели в этой войне: Первая - уничтожить ХАМАС военным путем, вторая - вернуть всех заложников домой", - указал министр.

"Оказанное нами военное давление привело к первому соглашению о заложниках, освобождению более 100 заложников и достижению краткосрочного прекращения огня. И сейчас мы готовы к переговорам, к еще одному краткосрочному перерыву для проведения дальнейших переговоров по поводу заложников, - констатировал Кац. - Не вызывает сомнений тот факт, что условием является то, что мы не прекратим войну, потому что хотим достичь обеих целей. Возвращение заложников и гарантия того, что ХАМАС больше не будет править Газой, - чтобы добиться этого, мы ведем сейчас трудные переговоры".

Отвечая на вопрос, возможна ли война между Израилем и Ираном, Кац сказал, что, "во-первых, уже идет какая-то война, в которую вовлечен Иран и которая наносит ущерб Израилю". "Ирану легче действовать через своих доверенных лиц, будь то "Исламский джихад" на юге или "Хезболлах" на севере. И даже хуситы, нападающие на Израиль из Йемена, и шиитские ополченцы в Ираке уже напали на Израиль", - утверждал он. "Если будет война, то это будет война с Ираном, так сказать", - заключил министр.