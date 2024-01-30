В Берне подчеркнули, что эти танки не будут поставлены на Украину

ЖЕНЕВА, 30 января. /ТАСС/. Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2. Речь идет о первой партии из 25 боевых машин, продажу которых их производителю - немецкому концерну Rheinmetall Landsysteme Gmbh - одобрил прошлом году швейцарский парламент. В Берне подчеркнули, что эти танки не будут поставлены на Украину.

Как сообщило правительство на своем сайте, 30 января "первые девять боевых танков Leopard 2 А4 из 25 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme Gmbh". Еще две подобные операции по отправке остальных танков будут проведены "до 31 января".

В Берне напомнили, что в прошлом году парламент одобрил, а правительство санкционировало выполнение запроса на экспорт танков со стороны Федерального управления вооружений (Armasuisse). Соответствующее соглашение купли-продажи было подписано этим управлением и Rheinmetall 23 ноября.

В настоящее время на вооружении швейцарской армии находятся 134 танка типа 87 Leopard 2 А4, которые были модернизированы в рамках программы вооружений 2006 года. Кроме того, армия располагала 96 танками того же типа, не прошедшими ремонт. В феврале 2023 года министр экономики и министр обороны Германии обратились к Швейцарии с просьбой перепродать часть списанных боевых машин немецкой компании, которая их произвела. В Rheinmetall заверили, что эти танки не будут переданы Украине и останутся в Германии или в других странах-членах НАТО или ЕС.

Нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта 2023 года подтвердило запрет на такой реэкспорт.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.