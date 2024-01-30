Байден заявил, что США не стремятся к "масштабной войне" на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к расширению конфликта на Ближнем Востоке до "масштабной войны". Об этом заявил президент страны Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома перед отправлением в штат Флорида.

"Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, к чему я стремлюсь", - сказал американский лидер в ответ на вопрос об угрозе расширения ближневосточного конфликта.

На вопрос о том, что изменится в американской стратегии сдерживания на Ближнем Востоке в связи с участившимися ударами по объектам США в регионе, Байден ответил: "Посмотрим".

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.