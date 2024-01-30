FT: Зеленский лично сообщил Залужному о скорой отставке и предлагал пост своего помощника

По данным газеты, Залужный отклонил это предложение

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером лично уведомил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что он скоро будет отправлен в отставку, и предложил ему пост своего помощника. С таким утверждением выступила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты рассказал, что Залужный отклонил это предложение.

Financial Times предполагает, что отставка Залужного, если она подтвердится, вызовет недовольство высокопоставленных украинских военных и гражданского общества, в котором у него есть большая поддержка. Это также заставит нервничать западных партнеров Киева, включая военных, которые тесно работали с генералом на протяжении последних двух лет, говорится в статье. Как напоминает FT, это также произойдет в ключевой момент в конфликте, когда власти Украины надеются получить многомиллиардные пакеты помощи со стороны ЕС и США.

Возможными кандидатами на смену Залужному издание называет командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главу военной разведки Кирилла Буданова.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ распространили информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Также некоторые телеграм-каналы сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.