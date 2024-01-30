Пресс-служба армии Израиля подтвердила затопление части туннелей ХАМАС в секторе Газа

Военные отметили, что технология "была разработана на профессиональном уровне", включая "анализ характеристик почвы и водных систем в районе, чтобы гарантировать, что не будет нанесен ущерб грунтовым водам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила затопление ряда туннелей радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

"Разрешено для публикации: во время войны ЦАХАЛ внедрил новые возможности по нейтрализации подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа, направляя большие объемы воды в туннели", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные отметили, что технология "была разработана на профессиональном уровне", включая "анализ характеристик почвы и водных систем в районе, чтобы гарантировать, что не будет нанесен ущерб грунтовым водам". "Прокачка воды осуществлялась только по туннельным маршрутам и в подходящих местах при подборе метода работы в каждом конкретном случае", - добавили в ведомстве.

"Проект был разработан с учетом боевых процедур и одновременной подготовки подразделений с использованием технологических навыков", - продолжили военные, отметив, что это "один из целого ряда инструментов, разработанных ЦАХАЛ и службами безопасности Израиля в последние годы для действий против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа". "Эти усилия против [подземной инфраструктуры] ХАМАС включают воздушные удары, подземные боевые операции и специальные операции с использованием технологических средств", - добавили в армейской пресс-службе.