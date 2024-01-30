Байден считает, что на переговорах по освобождению заложников в Газе есть прогресс

В Белом доме не стали комментировать слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что страна не намерена выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что на переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников есть прогресс. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Президент считает, что мы должны продолжать делать все возможное для освобождения заложников", - отметил Кирби, подчеркнув, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс и координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк участвуют в "продуктивных дискуссиях" по этому вопросу. "Они были конструктивными, и мы уверены, что добиваемся прогресса в попытке достичь длительной паузы [в боях] для освобождения заложников", - отметил представитель Белого дома.

Он не стал комментировать слова премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем. "Мы не видим оснований для смены курса", - подчеркнул Кирби. По словам представителя Белого дома, США считают, что "продолжают добиваться прогресса" в вопросе освобождения заложников.