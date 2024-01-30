Байден заявил, что ему нужны новые полномочия для пресечения нелегальной миграции в США

Президент США отметил, что ему нужны люди, "которые могут это прекратить и сделать так, чтобы это работало наилучшим образом"

ВАШИНГТОН 30 января. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден утверждает, что сделал все возможное для пресечения нелегальной миграции в США и нуждается в предоставлении ему дополнительных полномочий Конгрессом для принятия дальнейших мер.

"Я сделал все, что могу. Дайте мне полномочия. Я просил об этом с первого дня на своем посту. Дайте мне пограничную службу", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида. "Дайте мне людей, которые могут это прекратить и сделать так, чтобы это работало наилучшим образом", - подчеркнул американский лидер, говоря о необходимости пресечения нелегальной иммиграции в США.

Байден на прошлой неделе заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом соответствующего законопроекта. По сведениям газеты The Hill, документ, в котором новые меры пограничного контроля на южной границе США увязываются с помощью Украине, может быть представлен в Сенате Конгресса США на следующей неделе.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.