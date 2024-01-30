В США заявили о возможных многочисленных действиях в ответ на удар по войскам в Иордании

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США ответят "надлежащим образом"

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Вашингтон может предпринять многочисленные действия в ответ на удар по американским войскам на иордано-сирийской границе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Думаю, вы можете ожидать, что мы ответим надлежащим образом. И вполне возможно, что вы увидите в данном случае многоступенчатый ответ. Не просто одно действие, а, возможно, многочисленные действия", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США во время его следования в штат Флорида.