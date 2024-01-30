Израиль нанес ответные удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

В израильской армии отметили, что "продолжающаяся террористическая деятельность движения "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела атаки на военные объекты шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня был зафиксирован запуск [снарядов] из Ливана, которые упали в незаселенной местности в районе населенного пункта Араб-эль-Арамше [на севере Израиля], о пострадавших не сообщалось. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному командному центру и наблюдательному посту "Хезболлах", - говорится в сообщении. Кроме того, "в течение дня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по наблюдательному пункту и военному комплексу, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана, добавили в пресс-службе.

В израильской армии отметили, что "продолжающаяся террористическая деятельность движения "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН". "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в пресс-службе.