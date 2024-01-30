Премьер Франции пообещал ужесточить контроль за иностранной аграрной продукцией

Габриэль Атталь выступил за "аграрное перевооружение" и указал на важность сохранения продовольственного суверенитета страны

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Власти Франции намерены ужесточить контроль за сельскохозяйственной и пищевой продукцией, поступающей из-за границы, чтобы добиться справедливой конкуренции для французских аграриев. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"Сегодня я запускаю большой план по контролю за отслеживаемостью продукции. Цель проста - гарантировать честную конкуренцию, чтобы нормы, которые применяются к нашим фермерам, соблюдались и для иностранной продукции", - сказал он, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции с большой программной речью.

Глава правительства выступил за "аграрное перевооружение" Франции и указал на важность сохранения продовольственного суверенитета страны. На этом фоне он обозначил три приоритетных направления на европейском уровне для правительства и президента Эмманюэля Макрона: нормы ЕС по сохранению под паром части пахотных земель, импорт продуктов с Украины, а также взаимодействие с МЕРКОСУР. Атталь пообещал, что все эти темы будут подняты во время внеочередного саммита ЕС в Брюсселе, который откроется 1 февраля.

"Я признаю, что ничего не получится урегулировать за несколько недель. Я признаю, что работа трудная, - сказал он. - Мы еще не дошли до конца пути и в ближайшие дни нас ожидают новые завоевания".

Ранее было объявлено о том, что 30 января Атталь объявит о новых мерах поддержки фермеров. Однако во время своей программной речи, премьер-министр в основном повторил те же самые обещания по улучшению условий работы для фермеров, которые он зачитывал во время своего обращения в пятницу, и которые большинство аграриев назвали недостаточным. В частности, это ускорение выплаты госсубсидий и компенсаций пострадавшим от удара стихии хозяйствам, возмещение акцизов на дизель для спецтехники и компенсации за услуги ветеринаров. Отдельно он пообещал "разблокировать новые средства и организовать фонд срочной помощи до конца недели" для виноделов, назвав их "гордостью Франции".

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции из-за их недовольства падением доходов, вызванным инфляцией, и увеличением объемов ввозимой в страну сельскохозяйственной продукции с Украины, освобожденной от пошлин и стандартов ЕС. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.