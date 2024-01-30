На Украине признали возросшую интенсивность ударов РФ по объектам, где производят оружие

В компании "Украинская бронетехника" заявили, что производят около 20 тыс. минометных снарядов и 100 минометных установок в месяц

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Компания "Украинская бронетехника" признала, что Россия начала чаще наносить удары по предприятиям оборонной промышленности Украины. Об этом сообщила американская телекомпания ABC.

По ее информации, компания утверждает, что сейчас производит около 20 тыс. минометных снарядов и 100 минометных установок в месяц

"Всякий раз, [когда Россия наносит удары], мы должны быть уверены, что будет уничтожена только небольшая часть производственного процесса", - приводит ABC слова гендиректора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса.

Он считает, что в военном производстве на Украине есть свои плюсы: например, ремонт техники может производиться вблизи линии боевого соприкосновения. Бельбас подчеркнул, что возможность Киева инвестировать в собственную оборонную промышленность напрямую зависит от военной и финансовой поддержки со стороны Запада. При этом гендиректор "Украинской бронетехники" не отрицает, что создание собственной военно-промышленной базы займет у Украины "годы и годы".

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее сообщал, что Украина не способна самостоятельно нарастить производство вооружений до объемов, достаточных для создания паритета с Россией. При этом украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин выразил мнение, что организация совместного производства Украиной и США снарядов калибра 155 мм займет минимум два года, начало его функционирования в 2024 году невозможно.