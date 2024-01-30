Times: Украина имеет самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире

В среднем на одну украинку репродуктивного возраста приходится 0,7 ребенка, сообщила газета со ссылкой на Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук Украины

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире зафиксирован на Украине. Как сообщила газета The Times со ссылкой на Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук Украины, в среднем на одну украинку репродуктивного возраста (от 15 до 50 лет) приходится 0,7 ребенка.

Кроме того, уровень продолжительности жизни на Украине среди мужчин составляет 57-58 лет, что является одним из самых низких показателей в мире. Ниже только у четырех африканских стран - Лесото (55), ЦАР (55), Нигерии (54) и Чада (54). Отмечается, что еще несколько лет назад средняя продолжительность жизни украинских мужчин составляла 66-67 лет.

В связи с этим издание подчеркнуло, что "демографическая картина на Украине выглядит мрачной". По мнению газеты, "нехватка детей, усугубляемая массовыми случаями насильственной смерти и исходом миллионов беженцев, поставила под вопрос само выживание страны". The Times указала, что еще до боевых действий Украина переживала "глубокий демографический кризис", поскольку уровень рождаемости составлял 1,16, а пропорция населения в возрасте от 20 до 40 лет была совсем незначительной.

Ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик сообщил, что население Украины за последнее время сократилось с 36 млн до 25 млн человек. "Это огромное падение. Даже если война закончится, то миграция из страны, вероятно, продолжится", - сказал он. Брик добавил, что нехватка населения затруднит процесс экономического восстановления Украины после завершения боевых действий. По его словам, украинские власти должны будут открыть границы для иммигрантов из других стран.

"Политически Украина должна быть готова принять эту реальность и с умом подойти к своей миграционной политике. Нам будет необходимо привлечь много мигрантов из других стран, в том числе из постсоветских азиатских государств - Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также из европейских стран, например, из Польши. Параллельно нужно будет работать над возвращением украинской диаспоры. Это также предполагает некоторые культурные изменения", - заявил Брик.

Согласно украинской исследовательской компании "Градус", лишь 57% семей, покинувших Украину после начала боевых действий, собираются вернуться в страну по завершении конфликта. Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что у властей Украины нет конкретных планов по исправлению текущей кризисной демографической ситуации.