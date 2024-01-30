CNN: Си Цзиньпин заверил Байдена в отсутствии намерений вмешиваться в выборы в США

По сведениям телеканала, этот вопрос поднял президент США и кратко обсудил его с председателем КНР

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал американскому лидеру Джо Байдену на ноябрьском саммите в Сан-Франциско, что Пекин не намерен вмешиваться в предстоящие выборы президента США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, этот вопрос поднял Байден и "кратко" обсудил его с Си Цзиньпином. На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке вновь затрагивал эту тему, отметил один из неназванных собеседников CNN. Он добавил, что Ван И дал Салливану те же гарантии, что и Си Цзиньпин Байдену несколькими месяцами ранее.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.