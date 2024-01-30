СМИ: Байден сомневается в необходимости нанесения прямого удара по Ирану

Как отмечает телекомпания ABC, разрастание конфликта на Ближнем Востоке может значительным образом повлиять на усилия Джо Байдена по переизбранию на второй президентский срок

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не уверен в необходимости нанесения прямого удара по Ирану в качестве ответа на атаку на американскую военную базу, в результате которой погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По ее сведениям, у Байдена есть серьезные сомнения относительно ответных ударов по Ирану. Как отмечает телекомпания, разрастание конфликта на Ближнем Востоке может значительным образом повлиять на усилия Байдена по переизбранию на второй президентский срок. Политика действующего американского президента в отношении палестино-израильского конфликта уже привела к тому, что его выступления в рамках предвыборной кампании прерывали демонстранты, выступающие за прекращение боевых действий в секторе Газа.

Ранее во вторник американский лидер заявил, что определился с ответной мерой на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Вместе с тем Байден не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

Газета Politico ранее сообщила со ссылкой на источники, что Байден распорядился разработать ответные меры на нападение на ВС США на сирийско-иорданской границе, среди возможных предложений рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Как отмечала газета, после одобрения американского лидера ответные меры, скорее всего, примут в течение пары дней, удары "будут наноситься волнами" по целому ряду целей. При этом газета допускает, что ответные меры могут еще больше накалить обстановку на Ближнем Востоке.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.