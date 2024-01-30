Reuters: план соглашения ХАМАС и Израиля предусматривает обмен заложников и тел в 3 этапа

На первом этапе предлагается обменять "женщин, детей, пожилых и раненых", на втором - "всех мужского и женского пола", на третьем - тела погибших

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Предварительный план соглашения между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем предусматривает обмен находящихся в секторе Газа заложников, включая военных, а также тел погибших израильтян на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в три этапа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя радикалов.

По словам источника агентства, на первом этапе предлагается обменять удерживаемых ХАМАС "женщин, детей, пожилых и раненых", на втором - "всех [израильских военнослужащих] мужского и женского пола". В рамках третьего этапа предлагается передача израильской стороне тел погибших. На время реализации всех трех этапов соглашения "военные операции с обеих сторон будут приостановлены".

28 января агентство AFP информировало о том, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Во вторник движение ХАМАС подтвердило информацию о получении им предложения по сделке с Израилем, выработанного в ходе встречи в Париже.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит полностью боевые действия в Газе.