СМИ: Египет не обсуждал с Израилем соглашений по поводу коридора на границе с Газой

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", "никаких договоренностей или разногласий между египетской и израильской стороной относительно Филадельфийского коридора не обсуждалось"

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Египетские власти не обсуждали с израильской стороной никаких вопросов, связанных с изменением нынешнего статуса приграничной полосы между египетской территорией и палестинским сектором Газа, так называемым Филадельфийским коридором. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник.

По его информации, "никаких договоренностей или разногласий между египетской и израильской стороной относительно Филадельфийского коридора не обсуждалось". Источник подчеркнул, что "любые [односторонние] шаги Израиля в этом вопросе [для Египта] неприемлемы".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказывал предположение, что для будущего обеспечения безопасности еврейского государства и полного исключения возможности переправки оружия в сектор Газа, в частности, с египетской территории, израильским силам необходимо будет взять под свой контроль приграничную полосу между Египтом и палестинским сектором.

22 января глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что "Израиль пытается создать легитимную базу для оккупации Филадельфийского коридора, расположенного вдоль границы с Египтом, что противоречит всем [двусторонним] договоренностям". Тогда Рашван указал, что, по его словам, "любой шаг Израиля в данном направлении нанесет серьезный удар по отношениям между двумя странами". Спустя три дня канцелярия Нетаньяху пыталась согласовать телефонный разговор израильского премьера с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, но получила отказ. По данным 13-го канала израильского телевидения, попытка организовать разговор двух лидеров была предпринята на фоне роста напряженности вокруг Филадельфийского коридора.

Протяженность Филадельфийского коридора составляет 20 км. Он начинается в Израиле, недалеко от кибуца Керем-Шалом, и проходит до побережья Средиземного моря. До 2005 года эту полосу, в соответствии с соглашениями Осло, контролировали израильские военные, а после их ухода из Газы Египет и Израиль заключили Филадельфийское соглашение, которое дало возможность египетской стороне разместить в этом районе отряд погранвойск в составе 750 военных для патрулирования границы. Палестинская сторона Филадельфийского коридора перешла под контроль Палестинской национальной администрации, а в 2007 году, после прихода к власти в Газе ХАМАС, под контроль этого радикального движения.

По данным египетских властей, в настоящее время между Египтом и палестинским анклавом возведена бетонная стена, длина которой составляет 14 км. Высота стены - 6 метров, на столько же метров она уходит под землю.