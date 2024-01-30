ЮАР добивается от Совбеза ООН обеспечения решения гаагского суда по сектору Газа

По данным агентства Bloomberg, если СБ ООН окажется неспособным принять такое решение, то ЮАР намерена вынести вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН

ПРЕТОРИЯ, 30 января. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика добивается принятия Советом Безопасности (СБ) ООН решения о конкретных шагах, которые призваны обеспечить выполнение Израилем решения Международного суда ООН по предупредительным мерам в отношении недопущения геноцида в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В случае, если СБ ООН окажется неспособным принять такое решение, то ЮАР намерена вынести вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, отмечает оно.

Международный суд ООН по иску ЮАР постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Ожидается, что рассмотрение по существу иска ЮАР к Израилю займет в суде несколько лет.