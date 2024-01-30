В Израиле назвали действия ХАМАС против страны войной против всего Запада

Глава МИД Исраэль Кац сообщил, что никакие уступки исламистам недопустимы

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Действия радикального палестинского движения ХАМАС против Израиля являются войной против всего западного мира. Об этом заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац в интервью германской газете Bild.

"Война, которую мы ведем сегодня, - это не просто война против государства Израиль, это война против всего западного мира", - сказал он. По его словам, никакие уступки исламистам недопустимы. Как указал министр, усилия, приложенные Израилем для улучшения жизни в секторе Газа, не смогли защитить от радикальной идеологии, которую распространяют террористы, и предотвратить нападение ХАМАС.

Кац отметил, что аналогичное развитие событий он видит в некоторых европейских странах. "К сожалению, я вижу аналогичные события в некоторых частях Европы, где люди изначально приехали в страны в качестве беженцев и вместо того, чтобы оказать положительное влияние на государство, постепенно выстраивают радикальную идеологию", - утверждал он.

"Если Европа не откроет глаза и не узнает, как противостоять последствиям, то, что случилось с Израилем и сектором Газа, в конечном итоге произойдет и в других странах Европы", - резюмировал глава МИД Израиля.