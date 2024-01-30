В ООН заявили об отсутствии запасного плана финансирования БАПОР

Организация работает на добровольных пожертвованиях, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

ООН, 30 января. /ТАСС/. ООН не располагает каким-либо запасным планом по обеспечению финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Плана Б нет, ООН работает на добровольных пожертвованиях, - сказал он в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о вариантах поддержания работы БАПОР в случае истощения средств, имеющихся сейчас на работу агентства. - К сожалению, мы не печатаем деньги и не можем брать в долг <...>. Именно поэтому мы работаем с донорами, отвечаем на их вопросы <...>. Гуманитарная работа организации [БАПОР] должна продолжаться".