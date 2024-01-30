США возобновят финансирование БАПОР при условии фундаментальных изменений

Постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что нельзя позволить подозрениям в связях с ХАМАС "бросить тень на отличную работу БАПОР", чьи сотрудники "спасли тысячи жизней"

ООН, 30 января. /ТАСС/. США готовы возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) при условии фундаментальных изменений в работе этой организации. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Я не буду забегать вперед, пока ведется расследование. Но могу сказать, что нам нужны фундаментальные изменения, чтобы мы возобновили прямое финансирование БАПОР", - сказала она. Ранее Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон "временно ставит на паузу выделение дополнительного финансирования БАПОР" в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Мы должны посмотреть, как организация функционирует в Газе, как она работает со своими сотрудниками. Мы должны быть уверены, что люди, совершившие преступления, будут немедленно привлечены к ответственности", - ответила американская постпред на просьбу пояснить, что именно подразумевается под "фундаментальными изменениями".

Томас-Гринфилд считает, что нельзя позволить подозрениям в связях с ХАМАС "бросить тень на отличную работу БАПОР", чьи сотрудники "спасли тысячи жизней". Однако США хотят быть уверены, что "гуманитарная помощь поступает непосредственно к палестинскому населению", отметила дипломат.