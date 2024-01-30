США обсуждают с ООН меры пресечения связей некоторых сотрудников БАПОР с ХАМАС

Вашингтону необходимы гарантии того, что подобное никогда не повторится, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с ООН конкретные меры для пресечения связей некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"Мы хотим видеть привлечение к ответственности. Мы видели первые шаги по привлечению к ответственности, когда БАПОР уволило восемь сотрудников и отстранило от работы еще нескольких на время расследования", - сказал Миллер, подчеркнув, что Вашингтону необходимы гарантии того, что "подобное никогда не повторится". "Поэтому мы взаимодействуем с БАПОР, взаимодействуем с ООН по поводу того, как должны выглядеть эти меры", - добавил чиновник, отказавшись предоставить более конкретную информацию о содержании этих обсуждений.

Руководитель пресс-службы Госдепа добавил, что Вашингтон убежден в возможности ООН провести тщательное и всестороннее расследование ситуации с БАПОР. "Мы уверены в способности ООН провести это расследование, - сказал он. - Мы хотим увидеть полное, прозрачное, всеобъемлющее и оперативное расследование, а также меры по исправлению ситуации, которые они сочтут подходящими".

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

29 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что БАПОР будет вынуждено приостановить деятельность, если не получит дальнейшее финансирование.