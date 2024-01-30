СМИ: делегация ХАМАС посетит Каир 31 января для обсуждения сделки по заложникам

По данным агентства Xinhua, она встретится с руководителем Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Делегация палестинского радикального движения ХАМАС посетит Каир 31 января для обсуждения согласованной в Париже сделки по заложникам. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источники.

По его информации, делегация встретится с руководителем Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем, чтобы обсудить соглашение о перемирии в секторе Газа.

28 января агентство AFP информировало, что директор ЦРУ США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Во вторник движение ХАМАС подтвердило информацию о получении предложения по сделке с Израилем, выработанного в ходе встречи в Париже.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит полностью боевые действия в Газе.