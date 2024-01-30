Глава МИД Марокко обсудил с замгоссекретаря США тему безопасности и стабильности в Африке

По данным агентства Maghreb Arabe Press, cтороны обсудили средства борьбы с терроризмом в мире

РАБАТ, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита провел в Рабате встречу с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Бурита отметил, что состоявшаяся беседа является "частью мароккано-американской координации по вопросам безопасности и стабильности в мире, в частности, на африканском континенте", передает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Министр также подчеркнул, что его встреча с Дженкинс проходила "в рамках реализации двустороннего сотрудничества в интересах безопасности и стабильности на Африканском континенте". Стороны обсудили средства борьбы с терроризмом в мире.

Официальные лица США регулярно заявляют о стабилизирующей роли Марокко на Ближнем Востоке и в Африке. Рабат и Вашингтон неизменно подчеркивают тесный характер двустороннего партнерства, обоюдное стремление укреплять и расширять сотрудничество.