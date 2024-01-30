Канцлер Австрии заявил о необходимости взаимодействия с Россией

Карл Нехаммер сообщил, что нужно "попытаться найти способы взаимодействия и сосуществования с Россией"

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Напряженность всегда будет сохраняться в отношениях с Россией, но необходимо искать способы взаимодействия. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер газете Standard.

Журналист издания отметил, что у Австрии "всегда были хорошие отношения с Россией", и спросил, не считает ли канцлер, что Вена вела себя наивно. "Нет, но времена изменились, особенно после жестокого нападения России на Украину. В отношениях с Россией всегда будет сохраняться напряженность. Но мы должны попытаться найти способы взаимодействия и сосуществования с Россией, всегда зная, что Россия будет, как бы это сказать, необычным партнером по переговорам", - ответил политик.