США не готовы оставить попытки смягчить напряженность с Венесуэлой

Вашингтон надеется, что Каракас сделает шаги, к которым призывают США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не готовы оставить попытки смягчить напряженность с Венесуэлой, надеются, что Каракас сделает шаги, к которым призывает Вашингтон. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам Миллера, он "не готов говорить о завершении истории" со смягчением санкционного режима в отношении Венесуэлы. "Мы отмечаем вызывающие беспокойство шаги, и вы видите сегодняшнюю реакцию США", - заявил Миллер, комментируя решение вашингтонской администрации возобновить действие санкций США против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах с 18 апреля. Представитель Госдепа подчеркнул, что у правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро "еще есть время на то, чтобы сменить курс".

"У них еще есть время, чтобы разрешить проведение свободных и честных выборов. Мы надеемся, что так они и поступят, но в противном случае мы готовы применить санкции", - подчеркнул Миллер.