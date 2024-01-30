Politico: США 31 января могут передать Украине управляемые снаряды GLSDB

По данным газеты, снаряды, запускаемые из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS, не стоят на вооружении американских ВС, которые располагают лишь аналогичными боеприпасами, запускаемыми при помощи авиации

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в среду, 31 января, могут передать Украине высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 150 км. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что Министерство обороны США успешно провело испытания снарядов GLSDB, "которые, как ожидается, будут доставлены на поле боя в среду". Газета отмечает, что снаряды, запускаемые из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS, не стоят на вооружении американских ВС, которые располагают лишь аналогичными боеприпасами, запускаемыми при помощи авиации.

Осенью 2022 года компания Boeing обратилась к администрации США с предложением приобрести у нее и поставить Украине снаряды GLSDB, производимые Boeing совместно со шведской военно-промышленной компанией SAAB. Ожидалось, что Киев получит их весной 2023 года. В феврале прошлого года Politico сообщила, что поставка будет осуществлена к концу 2023 года.

В ноябре 2023 года источник агентства Reuters в Пентагоне сообщил, что США "ожидают предоставления [Украине] этого ключевого потенциала в начале 2024 года после успешных" испытаний. Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, поставка была отложена.

Министерство обороны США в феврале прошлого года объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, в него вошли в том числе снаряды GLSDB, которые запускаются из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS.