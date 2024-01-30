ФРГ намерена активизировать сотрудничество с Польшей в интересах Европы

Глава МИД страны Анналена Бербок заявила, что Европа "нуждается в тесном взаимодействии двух стран"

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что после смены правительства в Варшаве ФРГ и Польша намерены активизировать сотрудничество, поскольку Европа, по словам министра, "нуждается в тесном взаимодействии двух стран".

"Сильная Европа, центр которой в ближайшие несколько лет переместится дальше на восток, как никогда нуждается в живой германо-польской дружбе и глубоком доверии между Варшавой и Берлином", - сказала Бербок на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

В свою очередь глава МИД Польши также подчеркнул, что "партнерские отношения между демократической Германией и Польшей должны быть восстановлены". По-прежнему существуют проблемы, в которых поиск общего знаменателя требует больше усилий. "Но к этому следует подходить конструктивно и, прежде всего, без конфронтационной риторики", - отметил он.

Во вторник Бербок провела переговоры с Сикорским в Берлине. Стороны, среди прочего, обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный конфликт и вопросы миграции.