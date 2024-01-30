Суд в Аргентине признал недействительной часть чрезвычайного указа Милея

Она противоречит 99-й статье национальной конституции, сообщила судебная палата по трудовым спорам

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 января. /ТАСС/. Аргентинский суд признал противоречащей конституции часть чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, касающуюся трудового законодательства.

"Палата решила <...> признать недействительной в соответствии с конституцией главу IV (статьи с 53 по 97) чрезвычайного указа 70/2024 в связи с тем, что она противоречит 99-й статье национальной конституции", - говорится в решении судебной палаты по трудовым спорам.

Члены суда посчитали, что у правительства не было оснований для проведения трудовой реформы посредством президентского указа без одобрения Конгресса. Жалобу на реформы подало крупнейшее в стране профсоюзное объединение Confederaci n General del Trabajo.

Подписанный президентом указ, в частности, накладывал ограничения на проведение забастовок в некоторых сектоах, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения, промышленности, гостиничного и гастрономического бизнеса. Документ также дал работодателем возможность увеличить максимальный испытательный срок с 3 до 8 месяцев.

20 декабря прошлого года Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным.