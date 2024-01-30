Швеция приостановит финансирование БАПОР

Речь идет о поставленном на паузу переводе 31 млн крон

СТОКГОЛЬМ, 30 января. /ТАСС/. Шведское агентство по международному сотрудничеству и развитию (SIDA) объявило о приостановке выплаты средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с обвинениями его в связях с ХАМАС.

"Мы ждем результатов идущего расследования. До получения полной ясности мы не станем выплачивать какие-либо средства", - заявил пресс-секретарь SIDA Юхан Черненг в интервью телеканалу SVT.

Речь идет о поставленном на паузу переводе 31 млн крон ($3 млн). "Это очень хорошее решение с учетом чрезвычайно важной информации, поступившей в последние дни. Шведская помощь должна предоставляться серьезным акторам и никогда не приближаться к терроризму", - приводит SVT слова министра внешней торговли и международного сотрудничества Йохан Форсселля.

Шведское правительство выделило для БАПОР на 2024 год 400 млн крон ($38,4 млн). На сегодняшний день никаких выплат из этой суммы не производилось и в настоящее время не планируется. При этом решения о прекращении оказания помощи кабинет министров пока не принимал. Сейчас он ожидает результатов расследований, которые идут в ООН и SIDA. Итоги второго должны быть представлены к 15 февраля.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года. 29 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что БАПОР будет вынуждено приостановить деятельность, если не получит дальнейшее финансирование.