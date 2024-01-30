Новый законопроект о мобилизации на Украине включает ограничение прав уклонистов через суд

Речь идет о запрете на выезд за рубеж и блокировке банковских счетов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новая версия законопроекта о правилах мобилизации, внесенная в Верховную раду Украины после доработки, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов.

Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Верховной рады, военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках.

Новая версия доработанного законопроекта зарегистрирована в Раде во вторник. Первая редакция законопроекта, направленная на ужесточение мобилизации, вызвала возмущение в обществе, а украинцы в разных странах выстраивались в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как новые правила будут приняты. Однако ограничения прав уклонистов сохранились и в новой версии документа.