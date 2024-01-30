Президент Эквадора подтвердил, что передаст США военную технику РФ

Даниэль Нобоа отметил, что Эквадор "продолжит сделку в любом случае"

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США военную технику российского производства в обмен на новое оборудование, несмотря на протест Москвы.

"Мы доказали, что это металлом, и в соответствии с международными соглашениями нельзя передавать военную технику, но можно подобный металлом", - сказал он в интервью телеканалу Ecuavisa. Президент заявил, что Эквадор "продолжит сделку в любом случае".

10 января Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что соглашение о военном сотрудничестве между правительствами России и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия РФ.

В январе 2023 года глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине".