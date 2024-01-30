Госдеп считает, что Израиль имел право на проведение операций против боевиков в больнице

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что необходимо проводить такие операции в полном соответствии с международным гуманитарным правом

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Власти США считают, что израильские силовики имели право на проведение рейда в больнице в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Такую позицию изложил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге. Как он подчеркнул, Вашингтон рассчитывает, что такие операции будут осуществляться при соблюдении гуманитарных норм.

"Мы решительно призываем к осторожности, когда какие-либо операции могут затронуть гражданских и гражданские учреждения. Это, конечно, касается и больниц. Мы понимаем, что Израиль сталкивается с реальными вызовами в сфере безопасности, у него есть законное право защищать от террористов своих людей и свою территорию, - сказал Миллер, отвечая на вопрос о допустимости такого рейда в больнице. - У Израиля, безусловно, есть право проводить операции, чтобы привлекать террористов к ответственности, но эти операции следует проводить в полном соответствии с международным гуманитарным правом".

"Мы хотим, чтобы они проводили операции в полном соответствии с международным гуманитарным правом. В целом мы бы сказали, что не хотим, чтобы они проводили операции в больницах. Но, согласно международному гуманитарному праву, больницы отчасти теряют свою защиту, если используются для планирования терактов, для их осуществления", - добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

"Израиль заявил, что это были боевики ХАМАС. По их словам, у одного из них было при себе огнестрельное оружие в то время, когда проводилась операция", - отметил Миллер. Он констатировал, что, по данным израильской стороны, палестинские радикалы "планировали осуществить террористические акты".

"Мы считаем целесообразным то, что у них есть возможность привлечь к ответственности членов ХАМАС, - подчеркнул Миллер, говоря о израильских силовиках. - Но, как я сказал, это нужно делать при соблюдении международного гуманитарного права".

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила о проведении операции в больнице "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, которая была нацелена на ликвидацию группы палестинских радикалов, планировавших в ближайшее время совершить теракт.