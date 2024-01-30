Президент Эквадора заявил об отсутствии намерений разрывать отношения с РФ

Даниэль Нобоа подтвердил, что знает, что Москва назвала недружественным шагом планы Эквадора передать технику США, но сказал, что не согласен с этой позицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что не хочет разрывать отношения с Россией, несмотря на конфликт вокруг передачи российской военной техники США.

"Мы не будем разрывать отношения с Россией", - сказал он в интервью телеканалу Ecuavisa.

Нобоа подтвердил, что знает, что Москва назвала недружественным шагом планы Эквадора передать технику США, но сказал, что не согласен с этой позицией. "У нас тут тоже война. Если они по собственном желанию хотят помочь, надеюсь, они это сделают", - сказал он.

10 января Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США старую военную технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн. По словам посла РФ в Эквадоре Владимира Спринчана, Москва предупредила Кито, что эта техника не нужна американцам и что эта отправка будет расценена как недружественный шаг. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России уточнила, что соглашение о военном сотрудничестве между правительствами России и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия РФ.

Нобоа объявил о планах передачи техники на фоне ухудшения кризиса в сфере безопасности в Эквадоре. 9 января глава государства подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.