Болгария и Турция договорились ограничить негативные последствия конфликта РФ и Украины

Стороны обсудили вопросы безопасности, отметив хорошее сотрудничество в охране общей границы и противодействию нелегальной миграции

СОФИЯ, 30 января. /ТАСС/. Ограничение негативных последствий конфликта России и Украины, прекращение боевых действий и перспективы расширения экономического сотрудничества Болгарии и Турции обсуждались во время встречи президента Болгарии Румена Радева и министра иностранных дел Турции Хакан Фидана, который находится в стране с официальным визитом.

Как отмечает пресс-служба президента Болгарии, Радев и Фидан обсудили вопросы безопасности, отметив хорошее сотрудничество в охране общей границы и противодействию нелегальной миграции. Они договорились о необходимости укрепления сотрудничества в ограничении негативных последствий конфликта между Россией и Украиной для всего региона и прекращении боевых действий.

Также обсуждались вопросы расширения транспортной, энергетической и цифровой связанности двух стран, что должно помочь обеспечению "стабильности и безопасности не только двух стран, но и всей Европы". "С учетом изменения маршрутов глобальных поставок, расширение наших транспортных связей и возможностей контрольно-пропускных пунктов на границах наших стран придаст новый импульс перспективам торгово-экономических сотрудничества во всем регионе Центральной и Юго-Восточной Европы", - сказал Радев.

Президент Болгарии высоко оценил помощь Турции в разгар энергетического кризиса в Европе, когда она обеспечила стране доступ к терминалам сжиженного газа.

Ранее на встрече с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль глава МИД Турции подчеркнул, что страны являются союзниками по НАТО, граничащими в Черном море, и безопасность Черного моря для них очень важна. "Мы придаем большое значение тому, чтобы война на Украине не привела к эскалации в Черном море, наш основной приоритет - поддержание спокойствия в Черном море и предотвращения инициатив, которые могли бы ему угрожать", - подчеркнул Фидан, заверив, что Турция будет продолжать усилия по обеспечению мира и стабильности в Черном море в рамках выполнения положений Конвенции Монтрё о статусе проливов.

В рамках визита в Болгарию Хакан Фидан также встретился с премьер-министром Николаем Денковым, политическими лидерами "Движения за права и свободы" и партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и провел другие встречи.