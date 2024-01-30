СМИ: ВВС Украины отказались от австралийских F-18 Hornet, назвав их мусором

Это фактически положило конец сделке по истребителям, пишет газета Australian Financial Review

СИДНЕЙ, 30 января. /ТАСС/. ВВС Украины заявили, что Киеву не нужны австралийские истребители F-18 Hornet, и назвали их "летающим мусором". Об этом сообщила газета Australian Financial Review.

По данным издания, в 2023 году высокопоставленный представитель украинских ВВС во время переговоров с австралийской стороной в Киеве заявил: "Нам не нужен ваш летающий мусор".

"Он назвал их "летающим мусором". Это фактически положило конец сделке по F-18. Если бы он этого не сделал, они бы сейчас летали над Украиной", - приводит газета слова австралийского оборонного подрядчика, участвовавшего в переговорах.

Ранее Канберра обсуждала возможность передачи Киеву 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС.