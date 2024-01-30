Пентагон отказался уточнить, получил ли Вашингтон от Киева новости о Залужном

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер сообщил, что "обсуждать свои внутренние дела должна Украина"

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось уточнить, получал ли Вашингтон какие-либо сведения от Киева о дальнейшей судьбе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в связи с многочисленными публикациями о его увольнении.

"По вашему последнему вопросу: я не фиксирую никаких изменений. Разумеется, обсуждать свои внутренние дела должна Украина", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, когда его попросили пояснить, получали ли в Вашингтоне официальное уведомление Киева, касающееся Залужного.