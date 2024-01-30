Госдеп заявил, что оценочная миссия ООН может вскоре начать работу на севере Газы

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер утверждал, что ранее начало работы этой миссии было приостановлено из-за действий ХАМАС, которое начало наносить ракетные удары по Израилю

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что первые шаги в отношении начала работы оценочной миссии ООН на севере Газы могут быть сделаны в ближайшие дни. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы сотрудничаем с ООН и правительством Израиля по этому вопросу. Мы уже говорили, что хотим, чтобы это [миссия] началось как можно скорее, - сказал Миллер. - Мы ожидаем, что в ближайшие несколько дней произойдет первое продвижение [специалистов ООН] в сторону севера [Газы], которое заложит основу для дальнейшей работы этой оценочной миссии".

Представитель Госдепа утверждал, что ранее начало работы этой миссии было приостановлено из-за действий радикального движения ХАМАС, которое начало наносить ракетные удары по Израилю. В таких условиях, продолжил он, работа миссия была бы небезопасной.

Ранее США заявляли, что прорабатывают с Израилем и ООН вопросы, касающиеся отправки в сектор Газа специалистов всемирной организации для оценки ситуации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.