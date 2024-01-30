Начальник Генштаба Чехии: в возможном конфликте НАТО с РФ применялось бы обычное оружие

Карел Ржехка также назвал Россию "прямой угрозой" для безопасности республики

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Обычные виды вооружения без использования стратегического ядерного оружия применялись бы в гипотетическом конфликте между НАТО и РФ. Такое мнение высказал начальник генерального штаба чешской армии Карел Ржехка, слова которого привел новостной портал Idnes.

"Согласно нашим оценкам и предположениям, если бы произошел конфликт между, скажем, Россией и [Североатлантическим] альянсом, то он бы происходил, в основном, как обычный конфликт. Это не означает, что там не могло бы быть использовано ядерное оружие, например, тактическое, но, конечно, каждый хочет избежать того, что прибегнет к применению последней собственной устрашающей страховки [от нападения], которой является стратегическое ядерное оружие", - сказал Ржехка, выступая на заседании комитета по обороне Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики, на котором обсуждалась концепция строительства национальных ВС до 2035 года.

Концепцию строительства чешской армии одобрило в декабре 2023 года правительство республики. В комментарии к документу начальник генштаба утверждает, что нужно готовиться к крупномасштабной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, обладающим ядерным оружием. "Мы должны готовиться быстро. Прямой угрозой для нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является сейчас Россия. Ее риторика и поведение по отношению к нам и нашим союзникам все более агрессивны и менее предсказуемы", - написал Ржехка, которого процитировал портал.

Между тем, согласно чешским СМИ, начальник генштаба и эксперты страны в сфере безопасности полагают маловероятным в ближайшей перспективе конфликт НАТО и РФ. Анализируя ситуацию на Украине, они высказываются, прежде всего, за укрепление национальной обороноспособности и развитии потенциала устрашения гипотетического противника.