Пентагон не готов назвать сроки поставок Киеву боеприпасов GLSDB

По причинам операционной безопасности ведомство на стало называть точных сроков

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Пентагон не готов уточнить сроки поставок на Украину высокоточных управляемых реактивных снарядов GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 150 км. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается GLSDB, как мы уже сообщали в прошлом году, мы направим их Украине в рамках инициативы содействия безопасности Украины, но по причинам операционной безопасности мы не будем называть точных сроков и оставим за Украиной право говорить о поставках. Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной и нашими партнерами в области обороны, чтобы гарантировать, что Украина получит и сможет применить направляемые нами ресурсы", - сказал он.

Ранее газета Politico сообщила, что Киев может получить снаряды GLSDB в среду, 31 января.

Осенью 2022 года компания Boeing обратилась к администрации США с предложением приобрести у нее и поставить Украине снаряды GLSDB, производимые совместно со шведской военно-промышленной компанией SAAB. Ожидалось, что Киев получит их весной 2023 года. В феврале прошлого года Politico сообщила, что поставка будет осуществлена к концу 2023 года.

В ноябре 2023 года источник агентства Reuters в Пентагоне сообщил, что США "ожидают предоставления [Украине] этого ключевого потенциала в начале 2024 года после успешных" испытаний. Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, поставка была отложена.