Al Jazeera: 11 человек погибли при обстреле жилого дома в центральной части Газы

По сведениям телеканала, еще несколько человек пострадали

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Жилой дом попал под обстрел израильских ВС в одном из районов города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, при ударе погибли по меньшей мере 11 человек, еще несколько пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.