Оппозиция Австрии обвинила Киев в получении миллиардов евро от ЕС для продления конфликта

Депутат Национального совета страны от оппозиционной Австрийской партии свободы Петра Штегер также назвала Украину "охваченной коррупцией страной"

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Киев получает миллиардное финансирование от Евросоюза, которое используется для максимального затягивания конфликта на территории постсоветской республики. Об этом заявила депутат Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер.

"Несмотря на напряженную экономическую ситуацию и рекордную инфляцию, федеральное правительство полностью придерживается курса брюссельских централистов, которые не только забирают себе все больше и больше полномочий, но и все больше опустошают казну государств-доноров. Последнее требование увеличения бюджета ЕС на невероятные €66 млрд - это лишь верхушка айсберга, ведь Украина уже несколько месяцев получает миллиардные подарки, чтобы максимально продлить войну", - приводит текст заявления Штегер пресс-служба АПС.

Политик также назвала Украину "охваченной коррупцией страной", и сообщила о том, что Киев "сможет присвоить деньги европейских налогоплательщиков".

Экстренный саммит ЕС для согласования корректировки многолетнего бюджета сообщества до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля. Еврокомиссия хочет суммарно увеличить бюджет сообщества на €66 млрд, пакет помощи Киеву входит в данные статьи.

Согласно данным социологического опроса от 26 января, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны (27,6%). Правящие Австрийская народная партия (21,8%) и "Зеленые" (8,8%) суммарно пользуются поддержкой 30,6% населения.